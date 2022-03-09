Смертность в Свердловской области преобладает над рождаемостью
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области по-прежнему смертность преобладает над рождаемостью. Об этом свидетельствуют новые данные Свердловскстата.
За январь 2022 года в регионе умерли 5 610 человек. Это на 15 % меньше, чем в первом месяце прошлого года. Также родились 3 355 человек, что на 3,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Кроме того, в Свердловской области стали реже регистрировать браки, но чаще разводиться. За январь этого года заключено всего 1 379 браков (-12,9% к январю 2021 года), а количество разводов составило 1 599 (+15,9%).
Естественная убыль населения, по данным за январь 2022 года, – 2 255.
За январь 2022 года в регионе умерли 5 610 человек. Это на 15 % меньше, чем в первом месяце прошлого года. Также родились 3 355 человек, что на 3,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Кроме того, в Свердловской области стали реже регистрировать браки, но чаще разводиться. За январь этого года заключено всего 1 379 браков (-12,9% к январю 2021 года), а количество разводов составило 1 599 (+15,9%).
Естественная убыль населения, по данным за январь 2022 года, – 2 255.
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