В Свердловской области действуют 12 выездных пунктов вакцинации

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В семи городах Свердловской области сегодня, 18 марта, работают мобильные пункты вакцинации против коронавирусной инфекции.Всего в регионе сегодня открыты 12 выездных пунктов. Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.