В Свердловской области действуют 12 выездных пунктов вакцинации
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В семи городах Свердловской области сегодня, 18 марта, работают мобильные пункты вакцинации против коронавирусной инфекции.
Всего в регионе сегодня открыты 12 выездных пунктов. Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Всего в регионе сегодня открыты 12 выездных пунктов. Для вакцинации необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
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