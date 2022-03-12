Мэрия Екатеринбурга разрешила застроить территорию у вокзала
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов разрешил компании «Синара-Девелопмент» застроить территорию «Товарного» двора» возле железнодорожного вокзала. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале города.
Согласно документу, застройщик теперь может подготовить проекты межевания площади и планировки территории в районе улиц Челюскинцев, Героев России, переулка Производственного, отвода железной дороги, улиц Героев России (перспективная), Кимовской и Беринга.
Ранее мы писали, что летом прошлого года «Синара-Девелопмент» выкупила территорию «Товарного» двора» за 3,8 миллиарда рублей.
Согласно документу, застройщик теперь может подготовить проекты межевания площади и планировки территории в районе улиц Челюскинцев, Героев России, переулка Производственного, отвода железной дороги, улиц Героев России (перспективная), Кимовской и Беринга.
Ранее мы писали, что летом прошлого года «Синара-Девелопмент» выкупила территорию «Товарного» двора» за 3,8 миллиарда рублей.
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