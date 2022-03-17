Победителем второго кейс-чемпионата УГМК стала команда АО «Учалинский ГОК»



Фото: пресс-служба УГМК

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме состоялся финал второго корпоративного соревнования по решению актуальных для УГМК задач (кейсов). Победителем стала команда АО «Учалинский ГОК». Второе место заняла сборная работников АО «Уралмеханобр» и АО «Сухоложское Литье», а третье – коллектив представителей ОАО «УГМК», АО «Уралэлектромедь» и АО «Челябинский цинковый завод». Тема кейс-чемпионата этого года – охрана труда и промышленная безопасность.Кейс-чемпионат УГМК объявили в конце декабря прошлого года. С того момента заявки на конкурс подали 304 человека из более чем 40 предприятий УГМК. На отборочном этапе сформировали 76 команд по четверо участников. В финал конкурса вышли девять команд, каждая из которых представила свою идею решения главной задачи чемпионата.По словам организаторов кейс-чемпионата, в перечне корпоративных ценностей УГМК безопасность занимает особое место, а одна из главных стратегических целей компании – постоянное снижение уровня травматизма. Ключевым приоритетом стратегии развития компании является формирование производственной среды для жизни и здоровья работников, а проведение открытого кейс-чемпионата – это одна из форм поиска конкретных предложений и практик, направленных на достижение этой цели.Участники конкурса отмечают, что подобная форма поиска совместных решений актуальна и востребована. Кроме того, УГМК также формирует культурную среду, в которой безопасность является безусловной ценностью, а ответственность за нее становится ориентиром в работе каждого сотрудника.Кейсы команд-победителей представляли собой предложения по внедрению автоматизированных систем контроля, использования средств индивидуальной защиты, интеграцию модуля по охране труда в систему корпоративных коммуникаций, инициативы по повышению нематериальной заинтересованности в вопросах выбора безопасных приемов работы. Предложения победителей будут реализованы на предприятиях УГМК.Команда АО «Учалинский ГОК» в ходе конкурса проанализировали причины травматизма на своем предприятии. Участники с помощью инструментов Бизнес-системы УГМК определили инициативы, ведущие к снижению рисков, составили дорожную карту их реализации, а также рассчитали затраты на внедрение и возможные риски. Например, команда-победитель предложила использовать инструмент «Стандартная операционная процедура» для подготовки регламентов выполнения потенциально опасных работ, а также сделать эти регламенты обязательной частью обучения, подготовки и переподготовки кадров.