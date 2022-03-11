Свердловчане нашли в саратовском соевом шроте семена опасных сорняков
Общество
В соевом шроте, прибывшем в Свердловскую область из Саратовской области, нашли семена карантинных сорных растений амброзии полыннолистной и повилики. Присутствие сорняков в образцах установили в Испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора агрономы отдела карантина растений.
В шпроте содержались семена повилики (352 штук на килограмм) и амброзии полыннолистной (10 штук на килограмм). Несмотря на присутствие вредителей, ввоз шпрота в регион разрешили, так как дополнительные лабораторные исследования установили, что семена сорняков нежизнеспособны. Кроме того, производственный цикл предприятия, получившего шпрот, предполагает лишение семян жизнеспособности.
Амброзия полыннолистная является злостным карантинным сорнякам, который в основном растет в Северной Америке на полях, лугах и пастбищах, в огородах, садах и виноградниках. Также этот сорняк обильно растет на необработанных землях, на пустырях, на обочинах автомобильных и железных дорог.
Пыльца амброзии полыннолистной вызывает аллергические заболевания, растение вызывает порчу молока (если корова, коза и т.п. съест цветущее растение, молоко приобретает резкий неприятный запах и вкус).
Повилика является опасным представителем паразитирующих карантинных сорняков, которые живут за счет других растений. Семена сорняка живучи, могут прорастать через пять лет нахождения в земле, после прохождения через пищеварительный тракт животных.
В шпроте содержались семена повилики (352 штук на килограмм) и амброзии полыннолистной (10 штук на килограмм). Несмотря на присутствие вредителей, ввоз шпрота в регион разрешили, так как дополнительные лабораторные исследования установили, что семена сорняков нежизнеспособны. Кроме того, производственный цикл предприятия, получившего шпрот, предполагает лишение семян жизнеспособности.
Амброзия полыннолистная является злостным карантинным сорнякам, который в основном растет в Северной Америке на полях, лугах и пастбищах, в огородах, садах и виноградниках. Также этот сорняк обильно растет на необработанных землях, на пустырях, на обочинах автомобильных и железных дорог.
Пыльца амброзии полыннолистной вызывает аллергические заболевания, растение вызывает порчу молока (если корова, коза и т.п. съест цветущее растение, молоко приобретает резкий неприятный запах и вкус).
Повилика является опасным представителем паразитирующих карантинных сорняков, которые живут за счет других растений. Семена сорняка живучи, могут прорастать через пять лет нахождения в земле, после прохождения через пищеварительный тракт животных.
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