Свердловчане нашли в саратовском соевом шроте семена опасных сорняков

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В соевом шроте, прибывшем в Свердловскую область из Саратовской области, нашли семена карантинных сорных растений амброзии полыннолистной и повилики. Присутствие сорняков в образцах установили в Испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора агрономы отдела карантина растений.В шпроте содержались семена повилики (352 штук на килограмм) и амброзии полыннолистной (10 штук на килограмм). Несмотря на присутствие вредителей, ввоз шпрота в регион разрешили, так как дополнительные лабораторные исследования установили, что семена сорняков нежизнеспособны. Кроме того, производственный цикл предприятия, получившего шпрот, предполагает лишение семян жизнеспособности.Амброзия полыннолистная является злостным карантинным сорнякам, который в основном растет в Северной Америке на полях, лугах и пастбищах, в огородах, садах и виноградниках. Также этот сорняк обильно растет на необработанных землях, на пустырях, на обочинах автомобильных и железных дорог.Пыльца амброзии полыннолистной вызывает аллергические заболевания, растение вызывает порчу молока (если корова, коза и т.п. съест цветущее растение, молоко приобретает резкий неприятный запах и вкус).Повилика является опасным представителем паразитирующих карантинных сорняков, которые живут за счет других растений. Семена сорняка живучи, могут прорастать через пять лет нахождения в земле, после прохождения через пищеварительный тракт животных.