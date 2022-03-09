Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 1 804 человека
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области коронавирусом заболели еще 1 804 человека. С начала пандемии в регионе зафиксировали 407 516 случаев COVID-19.
Госпитализировали 122 пациента с коронавирусом. Выздоровели еще 5 113 человек. Всего вылечились 280 495 свердловчан.
От коронавируса умерли 10 человек за сутки. Общее число летальных исходов в области – 10 448.
Госпитализировали 122 пациента с коронавирусом. Выздоровели еще 5 113 человек. Всего вылечились 280 495 свердловчан.
От коронавируса умерли 10 человек за сутки. Общее число летальных исходов в области – 10 448.
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