Коронавирусом в Свердловской области заболели еще 1 804 человека

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирусом заболели еще 1 804 человека. С начала пандемии в регионе зафиксировали 407 516 случаев COVID-19.Госпитализировали 122 пациента с коронавирусом. Выздоровели еще 5 113 человек. Всего вылечились 280 495 свердловчан.От коронавируса умерли 10 человек за сутки. Общее число летальных исходов в области – 10 448.