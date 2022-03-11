В Екатеринбурге отменён VIP-турнир в рамках фестиваля «Сильные фигуры»
Общество
Фото: ЕАН
Об этом сообщает ЕАН со ссылкой на исполнительного директора Федерации шахмат Свердловской области Альберта Степаняна
Степанян объяснил это решение тем, что не все VIP-ы смогли прибыть в Екатеринбург «из-за нестабильности ситуации».
Ранее ожидалось, что на турнир приедут гроссмейстеры Сергей Карякин, Сергей Рублевский, Сергей Смагин, а также ряд известных спортсменов из других видов спорта, увлекающихся шахматами – Павел Дацюк, Сергей Чепиков, Давид Белявский, Анастасия Татарева.
Кроме того, предполагалось, что Екатеринбург посетит президент FIDE Аркадий Дворкович. По данным ЕАН, Дворкович в последние дни принял решение отменить визит.
Отметим, что Дворкович на днях в интервью изданию «Mother Jones» заявил, что FIDE осуждает любое использование вoенных методов для решения политических конфликтов.
«Я думаю о мирных жителях Украины, включая многих игроков, которые находятся в опасности и не могут участвовать в соревнованиях или даже думать о шахматах во время [Роскомнадзор]» — сказал Дворкович.
После чего секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Дворкович должен быть уволен со своей должности (сейчас бывший вице-премьер и помощник президента Медведева возглавляет фонд «Сколково»). Турчак назвал подобные заявления «национал-предательством» и «поведением пятой колонны».
При этом другая часть фестиваля «Сильные фигуры» не отменена – со вчерашнего дня в Екатеринбург-ЭКСПО продолжается детский турнир по быстрым шахматам под названием «Кубок губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева», который хотели провести ещё два года назад, но вынуждены были перенести из-за пандемии.
— Шахматный турнир идёт своим чередом, мои дети играют. Возможно, отменена какая-то официальная часть, но непосредственно турнира она не касается, — рассказала «Вечерним ведомостям» детский шахматный тренер Татьяна Гладышева.
Напомним, имиджевые шахматные соревнования в Екатеринбурге, в том числе международные, в последние годы начали проводить при поддержке компании «Сима-ленд» Андрея Симановского. Компания выступила одним из спонсоров и нынешнего фестиваля «Сильные фигуры». Однако дальнейшее проведение таких соревнований под большим вопросом – множество шахматистов высказались неодобрительно по поводу политики российских властей в отношении Украины, что разнится с позицией Симановского, всегда яро демонстрировавшего свою лояльность президенту. Да и Сергей Карякин, публично поддержавший военную спецоперацию, как мы видим, решил не приезжать в Екатеринбург из Дубая, где он проживает в настоящее время.
Степанян объяснил это решение тем, что не все VIP-ы смогли прибыть в Екатеринбург «из-за нестабильности ситуации».
Ранее ожидалось, что на турнир приедут гроссмейстеры Сергей Карякин, Сергей Рублевский, Сергей Смагин, а также ряд известных спортсменов из других видов спорта, увлекающихся шахматами – Павел Дацюк, Сергей Чепиков, Давид Белявский, Анастасия Татарева.
Кроме того, предполагалось, что Екатеринбург посетит президент FIDE Аркадий Дворкович. По данным ЕАН, Дворкович в последние дни принял решение отменить визит.
Отметим, что Дворкович на днях в интервью изданию «Mother Jones» заявил, что FIDE осуждает любое использование вoенных методов для решения политических конфликтов.
«Я думаю о мирных жителях Украины, включая многих игроков, которые находятся в опасности и не могут участвовать в соревнованиях или даже думать о шахматах во время [Роскомнадзор]» — сказал Дворкович.
После чего секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что Дворкович должен быть уволен со своей должности (сейчас бывший вице-премьер и помощник президента Медведева возглавляет фонд «Сколково»). Турчак назвал подобные заявления «национал-предательством» и «поведением пятой колонны».
При этом другая часть фестиваля «Сильные фигуры» не отменена – со вчерашнего дня в Екатеринбург-ЭКСПО продолжается детский турнир по быстрым шахматам под названием «Кубок губернатора Свердловской области Е. В. Куйвашева», который хотели провести ещё два года назад, но вынуждены были перенести из-за пандемии.
— Шахматный турнир идёт своим чередом, мои дети играют. Возможно, отменена какая-то официальная часть, но непосредственно турнира она не касается, — рассказала «Вечерним ведомостям» детский шахматный тренер Татьяна Гладышева.
Напомним, имиджевые шахматные соревнования в Екатеринбурге, в том числе международные, в последние годы начали проводить при поддержке компании «Сима-ленд» Андрея Симановского. Компания выступила одним из спонсоров и нынешнего фестиваля «Сильные фигуры». Однако дальнейшее проведение таких соревнований под большим вопросом – множество шахматистов высказались неодобрительно по поводу политики российских властей в отношении Украины, что разнится с позицией Симановского, всегда яро демонстрировавшего свою лояльность президенту. Да и Сергей Карякин, публично поддержавший военную спецоперацию, как мы видим, решил не приезжать в Екатеринбург из Дубая, где он проживает в настоящее время.
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