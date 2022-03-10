На площадь 1905 года в Екатеринбурге на две недели вернут сады
Общество
Фото: Ольга Кольтенберг
В Екатеринбурге в этом году вновь пройдет фестиваль ландшафтного искусства «Атмосфера», но под новым названием «Атмофест». Площадь 1905 года также превратят в сады с цветами и деревьями.
Фестиваль ландшафтного искусства состоится в Екатеринбурге с 12 по 21 августа. Тема фестиваля этого года – «Зеленые истории нашего города». На площади 1905 года возведут восемь садов, которые после мероприятия перенесут в разные районы города.
На площадке фестиваля гостей будут ждать Зеленый лекторий, Садовый маркет, музыкальные концерты, Детский остров, эко- и релакс-зоны, шоу мастеров и мастер-классы, а также фуд-корт.
Фестиваль ландшафтного искусства состоится в Екатеринбурге с 12 по 21 августа. Тема фестиваля этого года – «Зеленые истории нашего города». На площади 1905 года возведут восемь садов, которые после мероприятия перенесут в разные районы города.
На площадке фестиваля гостей будут ждать Зеленый лекторий, Садовый маркет, музыкальные концерты, Детский остров, эко- и релакс-зоны, шоу мастеров и мастер-классы, а также фуд-корт.
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