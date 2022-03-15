Самолет из Екатеринбурга в Таджикистан не может вылететь уже вторые сутки
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Пассажиры рейса Екатеринбург – Худжант уже вторые сутки не могут вылететь из аэропорта Кольцово. Это связано с переводом самолета в Государственный реестр гражданских воздушных судов РФ.
Ранее мы писали, что самолет «Уральских авиалиний» должен был вылететь из Екатеринбурга в Таджикистан 15 марта в 01:00. Однако из-за перерегистрации лайнера вылет перенесли на 15:00.
Вылететь вчера самолет так и не смог. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, новое время вылета – 19:05 сегодня, 16 марта.
Кроме того, сегодня отменены вечерние рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга в Бишкек и Самарканд.
Ранее мы писали, что самолет «Уральских авиалиний» должен был вылететь из Екатеринбурга в Таджикистан 15 марта в 01:00. Однако из-за перерегистрации лайнера вылет перенесли на 15:00.
Вылететь вчера самолет так и не смог. Согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, новое время вылета – 19:05 сегодня, 16 марта.
Кроме того, сегодня отменены вечерние рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» из Екатеринбурга в Бишкек и Самарканд.
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