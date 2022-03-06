Рейс из Екатеринбурга в Таджикистан задержали на несколько часов

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В аэропорту Кольцово задержали рейс Екатеринбург – Худжант. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.Согласно данным онлайн-табло Кольцово, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь в Таджикистан сегодня в 01:00. Однако вылет перенесли на 15:00.Как отмечают в прокуратуре, причиной задержки является перевод самолета в Государственный реестр гражданских воздушных судов РФ.