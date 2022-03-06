Рейс из Екатеринбурга в Таджикистан задержали на несколько часов
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В аэропорту Кольцово задержали рейс Екатеринбург – Худжант. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Согласно данным онлайн-табло Кольцово, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь в Таджикистан сегодня в 01:00. Однако вылет перенесли на 15:00.
Как отмечают в прокуратуре, причиной задержки является перевод самолета в Государственный реестр гражданских воздушных судов РФ.
Согласно данным онлайн-табло Кольцово, самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» должен был вылететь в Таджикистан сегодня в 01:00. Однако вылет перенесли на 15:00.
Как отмечают в прокуратуре, причиной задержки является перевод самолета в Государственный реестр гражданских воздушных судов РФ.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Самолет-лаборатория кружил часами над Екатеринбургом, проверяя оборудование аэропорта «Кольцово»
08 марта 2022
08 марта 2022