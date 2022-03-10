К усадьбе Ваганова в Екатеринбурге пригнали экскаватор
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сегодня днем к усадьбе Ваганова на улице Радищева, у которой в сентябре 2021 года рухнула стена, пригнали экскаватор.
Экскаватор начал демонтажные работы на участке, однако после внимания прохожих и журналистов прекратил их. Присутствующие на месте рабочие сообщили, что это не снос, а «проверка глубины фундамента».
На место также приезжал градозащитник Александр Зыков. Он сомневается в допустимости работ гидромолотом на территории объекта культурного наследия, находящегося в аварийном состоянии.
Отметим, что визуально усадьба Ваганова за сегодня изменилась незначительно. В основном, экскаватор только убрал кирпичи, которые лежали на месте полгода после обрушения стены.
В областном управлении госохраны ОКН не намерены предпринимать какие-либо меры. Чиновники ссылаются на запрет проводить контрольно-надзорные мероприятия с 10 марта. Вероятно, речь идет о постановлении российского правительства № 336, согласно которому в 2022 году запретили плановые контрольно-надзорные мероприятия, а внеплановые разрешили проводить только с согласования органов прокуратуры либо по поручению высших должностных лиц РФ.
Экскаватор начал демонтажные работы на участке, однако после внимания прохожих и журналистов прекратил их. Присутствующие на месте рабочие сообщили, что это не снос, а «проверка глубины фундамента».
На место также приезжал градозащитник Александр Зыков. Он сомневается в допустимости работ гидромолотом на территории объекта культурного наследия, находящегося в аварийном состоянии.
Отметим, что визуально усадьба Ваганова за сегодня изменилась незначительно. В основном, экскаватор только убрал кирпичи, которые лежали на месте полгода после обрушения стены.
В областном управлении госохраны ОКН не намерены предпринимать какие-либо меры. Чиновники ссылаются на запрет проводить контрольно-надзорные мероприятия с 10 марта. Вероятно, речь идет о постановлении российского правительства № 336, согласно которому в 2022 году запретили плановые контрольно-надзорные мероприятия, а внеплановые разрешили проводить только с согласования органов прокуратуры либо по поручению высших должностных лиц РФ.
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