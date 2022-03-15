В столице Урала вновь перекроют развязку на Луганской – Объездной
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге анонсирован второй этап реконструкции развязки на Луганской – Объездной. В связи с этим будет перекрыта часть моста, по которому автомобилисты едут со стороны аэропорта в сторону центра города.
Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, для водителей организуют проезд по отремонтированному путепроводу. Точные сроки ограничений и начала ремонтных работ еще неизвестны.
Напомним, что первый этап реконструкции развязки стартовал 10 июля 2021 года. Из-за перекрытия на Кольцовском тракте образовались огромные пробки. Мост для транспортного движения открыли только 16 сентября.
Как рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, для водителей организуют проезд по отремонтированному путепроводу. Точные сроки ограничений и начала ремонтных работ еще неизвестны.
Напомним, что первый этап реконструкции развязки стартовал 10 июля 2021 года. Из-за перекрытия на Кольцовском тракте образовались огромные пробки. Мост для транспортного движения открыли только 16 сентября.
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