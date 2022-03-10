Мэрия Екатеринбурга опровергает информацию о невозможности безналичной оплаты проезда в автобусах

– Информация об отмене отплаты проезда в общественном транспорте Екатеринбурга банковскими картами не соответствует действительности, – заявляют в пресс-службе мэрии.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости