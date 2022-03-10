Мэрия Екатеринбурга опровергает информацию о невозможности безналичной оплаты проезда в автобусах
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга утверждает, что банковские карты, как и раньше, продолжают принимать для оплаты проезда в общественном транспорте.
Напомним, жители Екатеринбурга жалуются, что в некоторых автобусах не могут оплатить проезд не только с помощью приложений в телефоне, но и с помощью банковских карт. Однако в мэрии считают, что это единичные технические сбои.
В администрации добавили, что случаи несрабатывания терминалов являются техническими сбоями, которые оперативно устраняют операторы безналичной оплаты.
Ранее мы писали, что в общественном транспорте Екатеринбурга с 10 марта перестала работать оплата при помощи телефона.
Напомним, жители Екатеринбурга жалуются, что в некоторых автобусах не могут оплатить проезд не только с помощью приложений в телефоне, но и с помощью банковских карт. Однако в мэрии считают, что это единичные технические сбои.
– Информация об отмене отплаты проезда в общественном транспорте Екатеринбурга банковскими картами не соответствует действительности, – заявляют в пресс-службе мэрии.
В администрации добавили, что случаи несрабатывания терминалов являются техническими сбоями, которые оперативно устраняют операторы безналичной оплаты.
Ранее мы писали, что в общественном транспорте Екатеринбурга с 10 марта перестала работать оплата при помощи телефона.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге с полок магазинов начал пропадать сахар
08 марта 2022
08 марта 2022