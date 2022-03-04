В общественном транспорте Екатеринбурга перестала работать оплата при помощи телефона
Экономика
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге с сегодняшнего дня владельцам банковских карт Visa и MasterCard не получится расплатиться в общественном транспорте с помощью сервисов ApplePay, GooglePay и SamsungPay.
Как рассказали в информационной службе «ЕКАРТА», ограничения связаны с приостановкой деятельности платежных систем Visa и MasterCard на территории России. При этом возможность оплаты проезда самими банковскими картами, а не с помощью телефона, сохраняется.
Отмечается, что оплата картой МИР, добавленной в электронные кошельки на телефонах, доступна без ограничений.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о санкциях и стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Как рассказали в информационной службе «ЕКАРТА», ограничения связаны с приостановкой деятельности платежных систем Visa и MasterCard на территории России. При этом возможность оплаты проезда самими банковскими картами, а не с помощью телефона, сохраняется.
Отмечается, что оплата картой МИР, добавленной в электронные кошельки на телефонах, доступна без ограничений.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о санкциях и стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!