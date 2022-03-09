Для свердловских льготников создан годовой запас лекарств

– Что касается амбулаторных пациентов, здесь, прежде всего, в зоне повышенного внимания льготные категории граждан. У нас препараты уже есть. Дальше мы продолжаем процесс закупа», – отметила Елена Чадова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

По данным регионального минздрава, в Свердловской области создан достаточный запас лекарств, в том числе и жизненно важных. Региональные льготники обеспечены лекарствами на год, а федеральные – на восемь месяцев.Замминистра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова рассказала, что в медицинских организациях есть резерв препаратов. Особенно это касается жизненно важных лекарств. Лечебные учреждения, по ее словам, уже заключили контракт или находятся в процессе на последующие поставки.На заводе «Медсинтез», где производят инфузионные растворы и инсулины, входящие в список жизненно важных лекарств, добавили, что предприятие работает стабильно. Председатель совета директоров завода Александр Попов заявляет, что сырья на предприятии достаточно, чтобы и дальше выпускать препараты.