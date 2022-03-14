За сутки в Свердловской области выявили менее 2000 случаев коронавируса

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области снижается заболеваемость коронавирусом, за последние сутки выявлено 1 878 случаев заболевания. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 403 910 заболевших.Как передает оперштаб, госпитализировано 218 пациентов. Выздоровели еще 5 027 человек. Всего вылечились 270 263 свердловчанина.За сутки от коронавируса умерли семь человек. Общее число летальных исходов в регионе – 10 430.