За сутки в Свердловской области выявили менее 2000 случаев коронавируса
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области снижается заболеваемость коронавирусом, за последние сутки выявлено 1 878 случаев заболевания. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 403 910 заболевших.
Как передает оперштаб, госпитализировано 218 пациентов. Выздоровели еще 5 027 человек. Всего вылечились 270 263 свердловчанина.
За сутки от коронавируса умерли семь человек. Общее число летальных исходов в регионе – 10 430.
Как передает оперштаб, госпитализировано 218 пациентов. Выздоровели еще 5 027 человек. Всего вылечились 270 263 свердловчанина.
За сутки от коронавируса умерли семь человек. Общее число летальных исходов в регионе – 10 430.
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