На Урале создадут стокилометровую туристическую тропу
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области вокруг Сысерти обустроят велопешеходную туристическую тропу длиной 100 километров. Название новой достопримечательности – Сысертская сотня, сообщает Е1.
Туристическая тропа будет соединять Сысерть Верхнюю Сысерть, Космакова, Щелкун, Абрамово и Кашино с их природными и культурными достопримечательностями. Планируется, что маршрут будет открыт круглый год.
Тропу «Сысертская сотня» начнут обустраивать уже эти летом, а полностью запустят – в 2023 году. На тропе будут оборудованы смотровые площадки, информационные щиты и места для отдыха.
Туристическая тропа будет соединять Сысерть Верхнюю Сысерть, Космакова, Щелкун, Абрамово и Кашино с их природными и культурными достопримечательностями. Планируется, что маршрут будет открыт круглый год.
Тропу «Сысертская сотня» начнут обустраивать уже эти летом, а полностью запустят – в 2023 году. На тропе будут оборудованы смотровые площадки, информационные щиты и места для отдыха.
– Это уникальный проект не только для Сысертского района и Свердловской области, но и для России - подобные есть только в Крыму и Москве, – отметил глава СГО Дмитрий Нисковских.
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