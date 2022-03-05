В начале недели в Свердловской области будет все еще холодно
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге в первой половине недели сохранится устойчиво морозная погода. Ночью температура воздуха может опуститься до -24°C. Днем будет в районе -7°C.
Сегодня, 14 марта, в области переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем -5…-10°C. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Днем -6…-8°C. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 3-8 м/сек.
Во вторник, 15 марта, в регионе облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -14…-19°C, на севере до -24°C. Днем -5…-10°C. Ветер восточный, северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -15…-17°C, днем -7…-9°C. Ветер восточный, северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В среду, 16 марта, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -16…-21°C, на севере и востоке до -24°C. Днем -5…-10°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -16…-18°C, днем -5…-7°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 14 марта, в области переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем -5…-10°C. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. Днем -6…-8°C. Ветер юго-восточный, восточный со скоростью 3-8 м/сек.
Во вторник, 15 марта, в регионе облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -14…-19°C, на севере до -24°C. Днем -5…-10°C. Ветер восточный, северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, небольшой снег. Ночью -15…-17°C, днем -7…-9°C. Ветер восточный, северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В среду, 16 марта, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег. Ночью -16…-21°C, на севере и востоке до -24°C. Днем -5…-10°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -16…-18°C, днем -5…-7°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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