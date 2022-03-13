В екатеринбургском ОП №5 к задержанным не пускают адвокатов и защитников
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в отдел полиции №5 на улице Сакко и Ванцетти, куда доставили всех задержанных с площади Труда, не пускают адвокатов и защитников. Трубку в дежурной части тоже не берут.
Также, как рассказали «Вечерним ведомостям» наши читатели, от доставленных из центра города, требуют пройти дактилоскопию и сфотографироваться.
Напомним, что сегодня в центре уральской столицы, несмотря на полное отсутствие каких-либо лозунгов и плакатов, сотрудники полиции задерживали людей. Было задержано, по разным данным, от 40 до 70 человек.
Также, как рассказали «Вечерним ведомостям» наши читатели, от доставленных из центра города, требуют пройти дактилоскопию и сфотографироваться.
Напомним, что сегодня в центре уральской столицы, несмотря на полное отсутствие каких-либо лозунгов и плакатов, сотрудники полиции задерживали людей. Было задержано, по разным данным, от 40 до 70 человек.
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