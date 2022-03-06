В центре Екатеринбурга начались массовые задержания

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В центре Екатеринбурга, несмотря на полное отсутствие каких-либо лозунгов и плакатов, сотрудники полиции, дежурящие у площади Труда, задерживают людей.Как сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей», создается впечатление, что силовики задерживают всех молодых людей, проходящих мимо.Один автобус с задержанными уже отъехал от площади труда, второй — практически заполнен. По информации редакции, людей доставляют в отдел полиции №5 на улице Сакко и Ванцетти.Напомним, что в предыдущее воскресенье, 6 марта, в Екатеринбурге, по некоторым данным, было задержано около 200 человек.