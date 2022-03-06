В центре Екатеринбурга начались массовые задержания
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В центре Екатеринбурга, несмотря на полное отсутствие каких-либо лозунгов и плакатов, сотрудники полиции, дежурящие у площади Труда, задерживают людей.
Как сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей», создается впечатление, что силовики задерживают всех молодых людей, проходящих мимо.
Один автобус с задержанными уже отъехал от площади труда, второй — практически заполнен. По информации редакции, людей доставляют в отдел полиции №5 на улице Сакко и Ванцетти.
Напомним, что в предыдущее воскресенье, 6 марта, в Екатеринбурге, по некоторым данным, было задержано около 200 человек.
Как сообщает корреспондент «Вечерних ведомостей», создается впечатление, что силовики задерживают всех молодых людей, проходящих мимо.
Один автобус с задержанными уже отъехал от площади труда, второй — практически заполнен. По информации редакции, людей доставляют в отдел полиции №5 на улице Сакко и Ванцетти.
Напомним, что в предыдущее воскресенье, 6 марта, в Екатеринбурге, по некоторым данным, было задержано около 200 человек.
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