Свердловские города примут 1 650 беженцев из ДНР и ЛНР
Общество
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Накануне правительство России утвердило постановление, согласно которому в стране будет организовано распределение беженцев из ДНР, ЛНР и других регионов Украины. Как указано в документе, опубликованном на интернет-портале правовой информации, в регионы Уральского федерального округа отправят более 4 687 человек.
Так Свердловская область должна будет принять 1 650 человек, Тюменская область – 1600, Ханты-Мансийский автономный округ – 572, Челябинская область – 565, Ямало-Немецкий автономный округ – 200 и Курганская область – 100. Всего в документе обозначено 95 909 беженцев.
Больше всего людей будет отправлено в Воронежскую область ( 7 тысяч человек), Краснодарский край (5 330), Республика Крым (4 788), Ростовскую (4 725) и Белгородскую (4 547) области.
Принимать людей будут 82 субъекта РФ. Исключениями для размещения беженцев стали города федерального значения — Москву, Санкт-Петербург и Севастополь.
Так Свердловская область должна будет принять 1 650 человек, Тюменская область – 1600, Ханты-Мансийский автономный округ – 572, Челябинская область – 565, Ямало-Немецкий автономный округ – 200 и Курганская область – 100. Всего в документе обозначено 95 909 беженцев.
Больше всего людей будет отправлено в Воронежскую область ( 7 тысяч человек), Краснодарский край (5 330), Республика Крым (4 788), Ростовскую (4 725) и Белгородскую (4 547) области.
Принимать людей будут 82 субъекта РФ. Исключениями для размещения беженцев стали города федерального значения — Москву, Санкт-Петербург и Севастополь.
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