В Березовском ищут 54-летнего мужчину
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Свердловской области в городе Березовский пропал 54-летний Евгений Фаритович Долгополов. В последний раз он выходил на связь 8 марта 2022 года, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Приметы: рост 185 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые с залысиной, глаза карие. Был одет в синюю куртку, зеленые камуфляжные штаны, черные ботинки и цветную полосатую шапку.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят сообщить информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.
Приметы: рост 185 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые с залысиной, глаза карие. Был одет в синюю куртку, зеленые камуфляжные штаны, черные ботинки и цветную полосатую шапку.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят сообщить информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.
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