В Березовском ищут 54-летнего мужчину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области в городе Березовский пропал 54-летний Евгений Фаритович Долгополов. В последний раз он выходил на связь 8 марта 2022 года, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Приметы: рост 185 см, худощавое телосложение, волосы темно-русые с залысиной, глаза карие. Был одет в синюю куртку, зеленые камуфляжные штаны, черные ботинки и цветную полосатую шапку.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят сообщить информацию по телефону 8 800 700-54-52 или 112.