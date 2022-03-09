Мэрия Екатеринбурга утвердила параметры реновации двух площадок

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге были утверждены границы территории для КРТ на двух площадках на Уралмаше и Эльмаше. Соответствующие постановления были приняты администрацией города накануне. Также в документации определены предельные параметры разрешенного строительства и требования к КРТ.Речь идет об участках в квартале улиц Донбасской – переулков Черниговского – Суворовского и квартале улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана. Территория жилой застройки первого участка имеет площадь 22 430 кв. м, второго — 27 930 кв. м. Отмечается, что первом квартале будет снесено 12 домов, во втором — 13.Согласно постановлениям, на этих площадках можно будет строить высотки, дома средней этажности, паркинги, подземные парковки, больницы, школы, ТЦ, спортивные сооружения и объекты благоустройства. Там также указывается, что документацию для строительства объектов необходимо подготовить за 6 месяцев после заключения договора с застройщиком. Затем завершить строительство нужно будет за 13 лет.В новостройках, которое будут построены на этих участках, на одного человека предусматривается 35 кв. м. Так, согласно документации, в квартале улиц Донбасской – переулков Черниговского – Суворовского после реновации должно будет проживать не более 2 555 человек. В границах квартала улиц Шефской – Энтузиастов – Баумана – не более 2 052 человек.