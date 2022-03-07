Аномальные морозы задержатся в Свердловской области до понедельника

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области аномально-холодная погода задержится до понедельника, 14 марта. МЧС напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности.По данным синоптиков, до 14 марта среднесуточная температура воздуха в регионе будет на семь и более градусов ниже климатической нормы. По ночам ожидается до -33°C.При возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 101 или 112.