В Екатеринбурге пенсионерку оштрафовали на 15 тысяч рублей за возложение цветов к портрету Немцова
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге оштрафовали 80-летнюю активистку партии ПАРНАС Галину Бастрыгину за возложение цветов к портрету Бориса Немцова.
Напомним, что 27 февраля в Екатеринбурге планировали провести акцию в память о седьмой годовщине убийства Бориса Немцова. Однако МОБ Свердловской области сообщило организатору, что ранее согласованное мероприятие проводить запрещено из-за ковидных ограничений, действовавших на тот момент.
На площадь Труда все же пришли правозащитник Анатолий Свечников и активистка партии ПАРНАС Галина Бастрыгина. Они собирались возложить цветы к портрету Немцова, однако их задержали.
Суд назначил 80-летней пенсионерке Галине Бастрыгиной штраф в размере 15 тысяч рублей. Суд посчитал ее участником несанкционированного публичного мероприятия.
Ранее мы писали, что правозащитнику Анатолию Свечникову назначили 30 суток административного ареста за возложение цветов к портрету Немцова.
Напомним, что 27 февраля в Екатеринбурге планировали провести акцию в память о седьмой годовщине убийства Бориса Немцова. Однако МОБ Свердловской области сообщило организатору, что ранее согласованное мероприятие проводить запрещено из-за ковидных ограничений, действовавших на тот момент.
На площадь Труда все же пришли правозащитник Анатолий Свечников и активистка партии ПАРНАС Галина Бастрыгина. Они собирались возложить цветы к портрету Немцова, однако их задержали.
Суд назначил 80-летней пенсионерке Галине Бастрыгиной штраф в размере 15 тысяч рублей. Суд посчитал ее участником несанкционированного публичного мероприятия.
Ранее мы писали, что правозащитнику Анатолию Свечникову назначили 30 суток административного ареста за возложение цветов к портрету Немцова.
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