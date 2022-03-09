В Свердловской области открыты 13 выездных пунктов вакцинации
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области сегодня, 11 марта, работают 13 мобильных пунктов вакцинации против коронавируса. Региональный оперштаб опубликовал график их работы.
Мобильные пункты вакцинации открылись сегодня в шести городах области. Чтобы поставить прививку, необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Напомним, что в Свердловской области отменили все коронавирусные ограничения, кроме масочного режима, в связи со снижением заболеваемости.
Мобильные пункты вакцинации открылись сегодня в шести городах области. Чтобы поставить прививку, необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Напомним, что в Свердловской области отменили все коронавирусные ограничения, кроме масочного режима, в связи со снижением заболеваемости.
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