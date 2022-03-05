В Екатеринбурге на Эльмаше открылся Центр конструктивизма

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Сегодня, 10 марта, в Екатеринбурге на базе модернизированной библиотеки № 40 на улице Старых Большевиков, 18 открылся Центр конструктивизма. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.Деятельность нового библиотечного пространства, по словам мэра Алексей Орлова, будет направлена на популяризацию конструктивизма как уникального культурного явления.Каждый екатеринбуржец и гость города в Центре конструктивизма сможет воспользоваться тематической коллекцией книг и электронным каталогом.Добавим, что открытие нового объекта стало возможным благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.