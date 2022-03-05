В Екатеринбурге на Эльмаше открылся Центр конструктивизма
Общество
Фото: Алина Шешеня / екатеринбург.рф
Сегодня, 10 марта, в Екатеринбурге на базе модернизированной библиотеки № 40 на улице Старых Большевиков, 18 открылся Центр конструктивизма. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Деятельность нового библиотечного пространства, по словам мэра Алексей Орлова, будет направлена на популяризацию конструктивизма как уникального культурного явления.
Каждый екатеринбуржец и гость города в Центре конструктивизма сможет воспользоваться тематической коллекцией книг и электронным каталогом.
Добавим, что открытие нового объекта стало возможным благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Деятельность нового библиотечного пространства, по словам мэра Алексей Орлова, будет направлена на популяризацию конструктивизма как уникального культурного явления.
Каждый екатеринбуржец и гость города в Центре конструктивизма сможет воспользоваться тематической коллекцией книг и электронным каталогом.
Добавим, что открытие нового объекта стало возможным благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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