В Свердловской области снижается заболеваемость коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 2 076 человек. По данным оперштаба, с начала пандемии в регионе зафиксировано 388 672 случая COVID-19.В связи с выздоровлением выписали 4 115 пациентов. Всего вылечились уже 245 679 человек.Зафиксировано 12 летальных исходов. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 393.