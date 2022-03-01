В Свердловской области снижается заболеваемость коронавирусом
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области коронавирус подтвердили еще у 2 076 человек. По данным оперштаба, с начала пандемии в регионе зафиксировано 388 672 случая COVID-19.
В связи с выздоровлением выписали 4 115 пациентов. Всего вылечились уже 245 679 человек.
Зафиксировано 12 летальных исходов. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 393.
В связи с выздоровлением выписали 4 115 пациентов. Всего вылечились уже 245 679 человек.
Зафиксировано 12 летальных исходов. Общее число случаев смерти больных коронавирусом – 10 393.
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Свердловская область вышла на первое место по заболеваемости COVID-19 среди регионов России
01 марта 2022
01 марта 2022