Почта России запускает на Урале программу трудоустройства беженцев

11.49 Четверг, 10 марта 2022
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Почта России запускает в Свердловской области программу трудоустройства беженцев из ДНР и ЛНР. Такая же программа действует и в других регионах страны.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Почты России, по программе трудоустройства беженцы смогут устроиться на работу операторами связи, почтальонами или на другие вакансии, открытые в регионе. Для оформления необходимо только удостоверение беженца.

В компании отмечают, что работа возможна по срочному или бессрочному трудовому договору, а также на условиях частичной занятости. Узнать об открытых вакансиях можно на сайте Почты России.

Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Отделения Почты России в Свердловской области изменят график работы
05 марта 2022
Свердловская Госавтоинспекция поздравила автомобилисток с грядущим женским днем
07 марта 2022
Жительница Екатеринбурга получила травму из-за падения наледи
01 марта 2022
«Уральские авиалинии» приостановили выполнение рейсов в Азербайджан
09 марта 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Кривые дорожки ректора Дорожкина

Екатеринбургские полицейские почти год не могут закончить проверки в отношении экс-ректора уральского вуза
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
  • Самое важное
16:48 Синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге
16:15 В Свердловской области отменили все ковидные ограничения, кроме масочного режима
15:59 «Зоо-мисс» этого года в Екатеринбурге стала пума Юта
15:26 Автопробег в поддержку спецоперации превратился в массовое ДТП в Екатеринбурге
14:52 Жители свердловского поселка жалуются на отвратительный запах воды
«Мораторий на смертную казнь сохранится». Правозащитник Павел Чиков назвал последствия выхода России из Совета Европы
14:23 Студенты из ДНР и ЛНР смогут перевестись в Уральский институт управления РАНХиГС
13:55 При пожаре в частном доме в Екатеринбурге погиб мужчина
13:20 В Свердловской области снижается заболеваемость коронавирусом
12:51 Главой комитета по экологии администрации Екатеринбурга стал Артур Зиганшин
12:28 В центре Екатеринбурга снова планируют провести митинг «за мир»
11:49 Почта России запускает на Урале программу трудоустройства беженцев
11:22 В Екатеринбурге осудят виновника смертельного ДТП на Московском тракте
10:50 Выездные пункты вакцинации работают в шести свердловских городах
10:26 Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Армению
09:51 В общественном транспорте Екатеринбурга перестала работать оплата при помощи телефона
Эксперты прогнозируют «ползучий» рост цен на молочную продукцию в России
09:26 Жителей Екатеринбурга предупредили о подорожании хлеба
23:52 Евросоюз наложил санкции на бывшего главу Екатеринбурга
22:32 Глава СКР Александр Быстрыкин назначил служебную проверку после приема родственников погибшего уральца
21:23 Свердловский олигарх попал в санкционный список Евросоюза
18:41 Стали известны подробности пожара в автобусе в Екатеринбурге, возникшего во время перевозки пассажиров на Уктусе
17:57 В Свердловской области во второй половине недели будет холодно
17:23 В результате перестрелки в баре в Арамили пострадал человек
16:54 В Свердловской области утверждены требования к жилью для переезда в рамках реновации
16:29 Новый ресторан открывается в жилом комплексе «Макаровский» в Екатеринбурге
15:52 В ДТП в Екатеринбурге пострадал трехлетний мальчик
Специальные корма для животных в России могут подорожать на 30%
15:24 На участника несанкционированного митинга в Екатеринбурге возбудили уголовное дело
Все новости Свердловской области
16:54 В Турции призвали «не ждать чудес» от переговоров России и Украины в Анталье
15:10 Завершились переговоры Лаврова и Кулебы в Анталье, дипломаты обсудили режим прекращения огня
14:31 «Мораторий на смертную казнь сохранится». Правозащитник Павел Чиков назвал последствия выхода России из Совета Европы
13:11 В России подтвердили еще 51 231 случай COVID-19
12:52 В МИД РФ заявили, что Россия не будет участвовать в работе Совета Европы
«Мораторий на смертную казнь сохранится». Правозащитник Павел Чиков назвал последствия выхода России из Совета Европы
12:13 Google ограничил работу Google Play для пользователей в России, будут доступны только бесплатные приложения
10:46 В США одобрили законопроект, запрещающий импорт нефти и энергоресурсов из России
10:33 На президентских выборах в Южной Корее с минимальным отрывом победил кандидат от оппозиции
09:42 Эксперты прогнозируют «ползучий» рост цен на молочную продукцию в России
09:16 Палата представителей США одобрила финансовую помощь Украине в размере около $14 млрд
19:43 В Минобороны РФ заявили, что среди военных, участвующих в спецоперации, оказались срочники
16:49 Дмитрий Песков заявил, что тема с биолабораториями в Украине «важна для всего мира»
14:50 Специальные корма для животных в России могут подорожать на 30%
13:19 В России выявили 58 675 новых случаев коронавируса
11:58 Минобороны РФ опубликовало секретные документы Украины о подготовке к наступлению на Донбасс в марте
Эксперты прогнозируют «ползучий» рост цен на молочную продукцию в России
10:36 США намерены перебросить в Польшу две батареи ЗРК Patriot
10:11 Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг РФ до уровня, при котором «дефолт представляется неизбежным»
08:58 ЦБ запретил снимать свыше 10 тысяч долларов наличными с валютных вкладов с 9 марта
19:41 Владимир Путин заявил, что в военной спецоперации не будут участвовать те, кого призывают на сборы
19:17 Владимир Путин: мы не планируем вводить военное положение на территории России
17:14 Аэрофлот объявил о приостановке всех международных рейсов, кроме полетов в Белоруссию, с 8 марта
16:21 Владелец брендов одежды ZARA, Bershka, Stradivarius объявил о приостановке работы в России
15:35 Дмитрий Песков ответил на вопрос, как россиянам выражать свою точку зрения с учетом закона о фейках
14:51 Пушилин: информация о пострадавших при взрыве дома в Мариуполе уточняется
13:11 Образовательная платформа Coursera приостанавливает деятельность в России
Специальные корма для животных в России могут подорожать на 30%
13:05 Заболеваемость коронавирусом в России продолжает снижаться
Все новости России и мира
16:48 Синоптики предупредили жителей Свердловской области о смоге
16:15 В Свердловской области отменили все ковидные ограничения, кроме масочного режима
15:59 «Зоо-мисс» этого года в Екатеринбурге стала пума Юта
15:26 Автопробег в поддержку спецоперации превратился в массовое ДТП в Екатеринбурге
14:52 Жители свердловского поселка жалуются на отвратительный запах воды
«Мораторий на смертную казнь сохранится». Правозащитник Павел Чиков назвал последствия выхода России из Совета Европы
14:23 Студенты из ДНР и ЛНР смогут перевестись в Уральский институт управления РАНХиГС
13:55 При пожаре в частном доме в Екатеринбурге погиб мужчина
13:27 Прикамский Росреестр подвел итоги индивидуального жилищного строительства за февраль
13:21 Прямую линию по защите прав предпринимателей проведет прокуратура Перми
13:20 В Свердловской области снижается заболеваемость коронавирусом
12:57 Жительница Прикамья предстанет перед судом за клевету в соцсетях
12:51 Главой комитета по экологии администрации Екатеринбурга стал Артур Зиганшин
12:48 В Прикамье открыта горячая линия по вопросам работы бизнеса в условиях новых санкций
12:28 В центре Екатеринбурга снова планируют провести митинг «за мир»
11:49 Почта России запускает на Урале программу трудоустройства беженцев
Эксперты прогнозируют «ползучий» рост цен на молочную продукцию в России
11:22 В Екатеринбурге осудят виновника смертельного ДТП на Московском тракте
10:50 Выездные пункты вакцинации работают в шести свердловских городах
10:47 «Единая Россия» организовала сбор предложений по социальной поддержке граждан
10:26 В Чусовом судебные приставы взыскали уголовный штраф за незаконное использование чужого товарного знака
10:26 Red Wings запускает рейсы из Екатеринбурга в Армению
09:51 В общественном транспорте Екатеринбурга перестала работать оплата при помощи телефона
09:26 Жителей Екатеринбурга предупредили о подорожании хлеба
23:52 Евросоюз наложил санкции на бывшего главу Екатеринбурга
22:32 Глава СКР Александр Быстрыкин назначил служебную проверку после приема родственников погибшего уральца
21:23 Свердловский олигарх попал в санкционный список Евросоюза
Специальные корма для животных в России могут подорожать на 30%
18:41 Стали известны подробности пожара в автобусе в Екатеринбурге, возникшего во время перевозки пассажиров на Уктусе
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK