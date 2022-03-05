Почта России запускает на Урале программу трудоустройства беженцев
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Почта России запускает в Свердловской области программу трудоустройства беженцев из ДНР и ЛНР. Такая же программа действует и в других регионах страны.
Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Почты России, по программе трудоустройства беженцы смогут устроиться на работу операторами связи, почтальонами или на другие вакансии, открытые в регионе. Для оформления необходимо только удостоверение беженца.
В компании отмечают, что работа возможна по срочному или бессрочному трудовому договору, а также на условиях частичной занятости. Узнать об открытых вакансиях можно на сайте Почты России.
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Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Почты России, по программе трудоустройства беженцы смогут устроиться на работу операторами связи, почтальонами или на другие вакансии, открытые в регионе. Для оформления необходимо только удостоверение беженца.
В компании отмечают, что работа возможна по срочному или бессрочному трудовому договору, а также на условиях частичной занятости. Узнать об открытых вакансиях можно на сайте Почты России.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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