Выездные пункты вакцинации работают в шести свердловских городах

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В шести городах Свердловской области сегодня, 10 марта, работают мобильные пункты вакцинации против коронавируса.Как сообщили в оперштабе, всего в регионе в четверг открыты 14 выездных пунктов вакцинации. Чтобы поставить прививку, необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.