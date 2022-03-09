Выездные пункты вакцинации работают в шести свердловских городах
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В шести городах Свердловской области сегодня, 10 марта, работают мобильные пункты вакцинации против коронавируса.
Как сообщили в оперштабе, всего в регионе в четверг открыты 14 выездных пунктов вакцинации. Чтобы поставить прививку, необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Как сообщили в оперштабе, всего в регионе в четверг открыты 14 выездных пунктов вакцинации. Чтобы поставить прививку, необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!