В Свердловской области во второй половине недели будет холодно
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Во второй половине недели в Свердловской области и Екатеринбурге будет холодно. Температура воздуха ночью может опуститься до -35°С.
В четверг, 10 марта, в области переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -19…-24°С, в горах и низинах -28…-33°С. Днем -8…-13°С. Ветер восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ночью -19…-21°С, днем -9…-11°С. Ветер восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В пятницу, 11 марта, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -21…-26°С, в горах и низинах до -31°С. Днем -8…-13°С. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью -21…-23°С, днем -11…-13°С. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 12 марта, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -25…-30°С, на севере до -20°С, на крайнем востоке до -35°С. Днем -5…-10°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью -26…-28°С, днем -7…-9°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 10 марта, в области переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -19…-24°С, в горах и низинах -28…-33°С. Днем -8…-13°С. Ветер восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ночью -19…-21°С, днем -9…-11°С. Ветер восточный со скоростью 3-8 м/сек.
В пятницу, 11 марта, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -21…-26°С, в горах и низинах до -31°С. Днем -8…-13°С. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, без осадков. Ночью -21…-23°С, днем -11…-13°С. Ветер неустойчивый слабый.
В субботу, 12 марта, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -25…-30°С, на севере до -20°С, на крайнем востоке до -35°С. Днем -5…-10°С. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью -26…-28°С, днем -7…-9°С. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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