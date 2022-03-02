В Свердловской области подтвердили 2 555 случаев COVID-19 за сутки

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области коронавирусом заболели еще 2 555 человек. По официальным данным, с начала пандемии в регионе выявили 386 596 случаев COVID-19.Госпитализировано 102 пациента с подтвержденным коронавирусом. Вылечились еще 3 997 человек. Всего выздоровели 241 564 свердловчанина.От коронавируса умерли 11 человек. Общее число летальных исходов в регионе – 10 381.