В Свердловской области подтвердили 2 555 случаев COVID-19 за сутки
Общество
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области коронавирусом заболели еще 2 555 человек. По официальным данным, с начала пандемии в регионе выявили 386 596 случаев COVID-19.
Госпитализировано 102 пациента с подтвержденным коронавирусом. Вылечились еще 3 997 человек. Всего выздоровели 241 564 свердловчанина.
От коронавируса умерли 11 человек. Общее число летальных исходов в регионе – 10 381.
Госпитализировано 102 пациента с подтвержденным коронавирусом. Вылечились еще 3 997 человек. Всего выздоровели 241 564 свердловчанина.
От коронавируса умерли 11 человек. Общее число летальных исходов в регионе – 10 381.
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