В Екатеринбурге проходят выборы зоо-мисс этого года
Общество
Коллаж из фото с сайта Екатеринбургского зоопарка
Екатеринбургский зоопарк накануне объявил о старте выборов зоо-мисс этого года. Однако, по мнению редакции, горожан ждёт тяжёлый выбор – каждая из кандидаток красива, статна и прекрасна.
В выборах участвуют: пума Юта, камышовая кошка Кнопа, рысь Милаша, ягуарунди Адель.
«Почётный титул Зоо-мисс в этом году мы решили разыграть между мелкими родственниками тигра - символа года по китайскому календарю», – сказано на сайте зоопарка.
Также в зоопарке добавили, что главной целью конкурса является популяризация и привлечение внимания к редким видам обитателей зоопарка.
В выборах участвуют: пума Юта, камышовая кошка Кнопа, рысь Милаша, ягуарунди Адель.
«Почётный титул Зоо-мисс в этом году мы решили разыграть между мелкими родственниками тигра - символа года по китайскому календарю», – сказано на сайте зоопарка.
Также в зоопарке добавили, что главной целью конкурса является популяризация и привлечение внимания к редким видам обитателей зоопарка.
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