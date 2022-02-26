Футбольный клуб «Урал» проиграл в упорной борьбе «Краснодару»
Общество
Фото: пресс-служба ФК «Урал».
В матче 20-го тура РПЛ екатеринбургский футбольный клуб «Урал» встречался с ФК «Краснодар» в одноимённом городе. Матч завершился победой южан с минимальной разницей в счёте – 2:1.
Урал проводил уже второй матч в чемпионате после зимней паузы (26 февраля уральцы проиграли «Нижнему Новгороду» со счётом 0:1). Проводил в ослабленном по сравнению с первой частью сезона составе. Напомним, екатеринбургский клуб покинул один из лучших игроков – Арсен Адамов, которого купил петербургский «Зенит». А после начала так называемой спецоперации на территории Украины из «Урала» ушли два игрока с украинским гражданством – Ярослав Годзюр и Денис Кулаков. В перерыве «Урал» подписал «новичка» – Олега Шатова, но у начинавшего когда-то карьеру в большом футболе в составе «Урала» Шатова в последний год было много травм и мало игровой практики, поэтому серьёзным усилением его возвращение в родной клуб вряд ли можно считать.
В итоге у «Урала» осталось только двое легионеров в составе – румын Эрик Бикфалви и поляк Рафал Аугустыняк.
Первый тайм проходил с преимуществом «Краснодара». На 32-й минуте бывший игрок «Урала» Владимир Ильин затолкал мяч в сетку, однако гол отменили из-за игры нападающего рукой. В первой половине матча отличиться никому не удалось. Во втором тайме тот же Ильин упал на границе штрафной площади после удара по его ноге Кузьмичева – арбитр на 59-й минуте назначил пенальти, который реализовал Эдуард Сперцян, счёт стал 1:0. Спустя шесть минут вновь в центре событий оказался Ильин – на его счету уже оказался полноценный гол после передачи Ираклия Манелова. На 79-й минуте Эрик Бикфалви после передачи Рамазана Гаджимурадова сократил разницу в счёте, однако большего «Уралу», несмотря на перехваченную инициативу (екатеринбургская команда нанесла больше ударов по воротам и пробила больше угловых) добиться не удалось, итоговый счёт – 2:1.
«Урал» после двух поражений подряд опустился в зону стыковых матчей – у команды 19 очков в 20 встречах. Краснодар идёт на 5-м месте с 31 очком в 19 играх. Впрочем, с учётом того, что санкции ударили по российскому бюджету и госкорпорациям (а это основные источники финансирования футбольных клубов в России), а российские клубы в связи с геополитическими факторами фактически оказались изолированы от европейского футбола, а иностранные игроки один за другим уезжают из страны, это, возможно, ещё не самое страшное для профессионального футбола в Екатеринбурге.
Урал проводил уже второй матч в чемпионате после зимней паузы (26 февраля уральцы проиграли «Нижнему Новгороду» со счётом 0:1). Проводил в ослабленном по сравнению с первой частью сезона составе. Напомним, екатеринбургский клуб покинул один из лучших игроков – Арсен Адамов, которого купил петербургский «Зенит». А после начала так называемой спецоперации на территории Украины из «Урала» ушли два игрока с украинским гражданством – Ярослав Годзюр и Денис Кулаков. В перерыве «Урал» подписал «новичка» – Олега Шатова, но у начинавшего когда-то карьеру в большом футболе в составе «Урала» Шатова в последний год было много травм и мало игровой практики, поэтому серьёзным усилением его возвращение в родной клуб вряд ли можно считать.
В итоге у «Урала» осталось только двое легионеров в составе – румын Эрик Бикфалви и поляк Рафал Аугустыняк.
Первый тайм проходил с преимуществом «Краснодара». На 32-й минуте бывший игрок «Урала» Владимир Ильин затолкал мяч в сетку, однако гол отменили из-за игры нападающего рукой. В первой половине матча отличиться никому не удалось. Во втором тайме тот же Ильин упал на границе штрафной площади после удара по его ноге Кузьмичева – арбитр на 59-й минуте назначил пенальти, который реализовал Эдуард Сперцян, счёт стал 1:0. Спустя шесть минут вновь в центре событий оказался Ильин – на его счету уже оказался полноценный гол после передачи Ираклия Манелова. На 79-й минуте Эрик Бикфалви после передачи Рамазана Гаджимурадова сократил разницу в счёте, однако большего «Уралу», несмотря на перехваченную инициативу (екатеринбургская команда нанесла больше ударов по воротам и пробила больше угловых) добиться не удалось, итоговый счёт – 2:1.
«Урал» после двух поражений подряд опустился в зону стыковых матчей – у команды 19 очков в 20 встречах. Краснодар идёт на 5-м месте с 31 очком в 19 играх. Впрочем, с учётом того, что санкции ударили по российскому бюджету и госкорпорациям (а это основные источники финансирования футбольных клубов в России), а российские клубы в связи с геополитическими факторами фактически оказались изолированы от европейского футбола, а иностранные игроки один за другим уезжают из страны, это, возможно, ещё не самое страшное для профессионального футбола в Екатеринбурге.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
ГИБДД Екатеринбурга проводит рейд по выявлению нелегальных такси
26 февраля 2022
26 февраля 2022
Архитектурное бюро, проектирующее музей оружия в Екатеринбурге, прекратило работу в России
05 марта 2022
05 марта 2022