Авиакомпания «Turkish Airlines» возобновила полеты из Екатеринбурга в Стамбул
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
С сегодняшнего дня авиакомпания «Turkish Airlines» возобновила полеты из Екатеринбурга в Стамбул. О том, что это произойдет, ранее сообщала пресс-служба аэропорта Кольцово.
Согласно маршрутной сетке, авиакомпания планирует выполнять три рейса в неделю: в понедельник, четверг и субботу.
Напомним, что «Turkish Airlines» приостановила полета из Екатеринбурга с ноября 2021, затем возобновляла их на период новогодних праздников.
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Согласно маршрутной сетке, авиакомпания планирует выполнять три рейса в неделю: в понедельник, четверг и субботу.
Напомним, что «Turkish Airlines» приостановила полета из Екатеринбурга с ноября 2021, затем возобновляла их на период новогодних праздников.
Ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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