Turkish Airlines в преддверии 8 Марта возобновляет рейсы из Екатеринбурга в Стамбул
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Авиакомпания Turkish Airlines с 7 марта возобновляет полеты из Екатеринбурга в Стамбул. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Рейсы запланированы по понедельникам, четвергам и субботам на самолете Airbus A321neo. Вылет из Стамбула назначен на 02:15, прибытие в Екатеринбург – 8:40. Вылет из аэропорта Кольцово планируется в 09:40, а прилет в Турцию – в 12:25.
В пресс-службе Кольцово отмечают, что помимо прямого перелета в Турцию авиакомпания Turkish Airlines предлагает более 200 направлений по всему миру из аэропорта Стамбула. Учитывая закрытое небо над Европой и США для российских самолетов из-за санкций, предложение актуально.
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Рейсы запланированы по понедельникам, четвергам и субботам на самолете Airbus A321neo. Вылет из Стамбула назначен на 02:15, прибытие в Екатеринбург – 8:40. Вылет из аэропорта Кольцово планируется в 09:40, а прилет в Турцию – в 12:25.
В пресс-службе Кольцово отмечают, что помимо прямого перелета в Турцию авиакомпания Turkish Airlines предлагает более 200 направлений по всему миру из аэропорта Стамбула. Учитывая закрытое небо над Европой и США для российских самолетов из-за санкций, предложение актуально.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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