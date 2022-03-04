В Свердловской области ищут 83-летнюю пенсионерку из поселка Баранчинский
Общество
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Свердловской области пропала 83-летняя Татьяна Маркеловна Михайлова (Мосеева) из поселка Баранчинский в Кушвинском городском округе. Пенсионерка ушла из дома 1 марта 2022 года и не вернулась.
Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, короткие седые волосы, серые глаза. В момент пропажи была одета в серый берет без козырька, куртку синего цвета и голубые сапоги, сообщает поисковый отряд «ПРОРЫВ».
Уточняется, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Розыском пропавшей занимается МО МВД России «Кушвинский». Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефону 8 (343) 442-43-41.
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Приметы: рост 160 см, среднее телосложение, короткие седые волосы, серые глаза. В момент пропажи была одета в серый берет без козырька, куртку синего цвета и голубые сапоги, сообщает поисковый отряд «ПРОРЫВ».
Уточняется, что женщина нуждается в медицинской помощи.
Розыском пропавшей занимается МО МВД России «Кушвинский». Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефону 8 (343) 442-43-41.
Ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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