Сайт аэропорта «Кольцово» вернулся к работе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня утром, 7 марта, по неизвестным причинам сайт екатеринбургского аэропорта «Кольцово» был недоступен некоторое время. Пассажиры и встречающие не могли получить информацию о рейсах.Зайти на портал можно было только через VPN. В пресс-службе аэропорта порталу Е1 информацию о неполадках на сайте подтвердили. Причины сбоя неизвестны.Сейчас сайт уже вернулся к работе. Однако в случае очередных сбоев получить информацию о вылете и прилете самолетов можно по телефону справочной (343) 226-85-82.Ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге