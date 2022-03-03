Сайт аэропорта «Кольцово» вернулся к работе
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня утром, 7 марта, по неизвестным причинам сайт екатеринбургского аэропорта «Кольцово» был недоступен некоторое время. Пассажиры и встречающие не могли получить информацию о рейсах.
Зайти на портал можно было только через VPN. В пресс-службе аэропорта порталу Е1 информацию о неполадках на сайте подтвердили. Причины сбоя неизвестны.
Сейчас сайт уже вернулся к работе. Однако в случае очередных сбоев получить информацию о вылете и прилете самолетов можно по телефону справочной (343) 226-85-82.
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Зайти на портал можно было только через VPN. В пресс-службе аэропорта порталу Е1 информацию о неполадках на сайте подтвердили. Причины сбоя неизвестны.
Сейчас сайт уже вернулся к работе. Однако в случае очередных сбоев получить информацию о вылете и прилете самолетов можно по телефону справочной (343) 226-85-82.
Ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге
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