Свердловская Госавтоинспекция поздравила автомобилисток с грядущим женским днем
Общество
Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Сотрудники свердловской Госавтоинспекции поздравили автомобилисток с грядущим праздником – Международным женским днем. Такая акция проводится на дорогах Свердловской области ежегодно.
«В Екатеринбурге автомобилисток поздравил спецэкипаж ДПС, в состав в которого вошли и руководители регионального Управления ГИБДД. Они тепло поздравили женщин-водителей, вручили яркие тюльпаны и пожелали безопасных дорог», – рассказали «Вечерним ведомостям» в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Свердловчанок также поздравляют в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции.
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«В Екатеринбурге автомобилисток поздравил спецэкипаж ДПС, в состав в которого вошли и руководители регионального Управления ГИБДД. Они тепло поздравили женщин-водителей, вручили яркие тюльпаны и пожелали безопасных дорог», – рассказали «Вечерним ведомостям» в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Свердловчанок также поздравляют в регистрационно-экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции.
Ведем оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в нашем телеграм-канале.
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