В парке Маяковского в Екатеринбурге запустят новое колесо обозрения
Общество
Фото: пресс-служба ЦПКиО имени Маяковского
Новое колесо обозрения запустят в ЦПКиО имени Маяковского в Екатеринбурге в это воскресенье, 6 марта. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе парка.
Новое оборудование уже прошло все необходимые испытания, получило сертификат безопасности и готово к запуску. Аттракцион будет работать в будни с 12:00 до 20:00, а в выходные и праздники – с 11:00 до 21:00. В понедельник – выходной.
Высота нового колеса обозрения составляет 35 метров. Оно установлено на месте предыдущего колеса. На аттракционе имеется 20 закрытых кабинок на 4-6 человек. Также есть кабинка для маломобильных посетителей.
Напомним, что помимо запуска нового колеса обозрения 6 марта в парке проведут блинную ярмарку и мастер-классы для детей. Также будут работать большая горка, каток и остальные аттракционы. При этом масленичные гуляния в ЦПКиО в этом году отменены.
Новое оборудование уже прошло все необходимые испытания, получило сертификат безопасности и готово к запуску. Аттракцион будет работать в будни с 12:00 до 20:00, а в выходные и праздники – с 11:00 до 21:00. В понедельник – выходной.
Высота нового колеса обозрения составляет 35 метров. Оно установлено на месте предыдущего колеса. На аттракционе имеется 20 закрытых кабинок на 4-6 человек. Также есть кабинка для маломобильных посетителей.
Напомним, что помимо запуска нового колеса обозрения 6 марта в парке проведут блинную ярмарку и мастер-классы для детей. Также будут работать большая горка, каток и остальные аттракционы. При этом масленичные гуляния в ЦПКиО в этом году отменены.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Цветочный базар все-таки решили провести в Екатеринбурге
05 марта 2022
05 марта 2022