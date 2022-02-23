В парке Маяковского в Екатеринбурге отменили масленичные гуляния
Общество
Фото: пресс-служба ЦПКиО имени Маяковского
В парке имени Маяковского в Екатеринбурге в этом году не будет масленичных гуляний. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ЦПКиО.
Планируется, что 6 марта в парке будут работать фудкорт и кафе, откроются аттракционы, большая горка и каток. В ЦПКиО также появятся атмосферные фотозоны из соломы, нарядно оформленная аллея и традиционная блинная ярмарка. На месте городской фермы будут работать музей под открытым небом «Русская изба» от ЦК Молодежный и выставка от Центра современного бытования фольклора.
На Фонтанной площади установят чучело Масленицы, однако сжигать его в этот раз не будет. Кроме того, в парке не будут проводить спектакли и масленичные забавы. Не запланирована и музыкальная программа.
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Планируется, что 6 марта в парке будут работать фудкорт и кафе, откроются аттракционы, большая горка и каток. В ЦПКиО также появятся атмосферные фотозоны из соломы, нарядно оформленная аллея и традиционная блинная ярмарка. На месте городской фермы будут работать музей под открытым небом «Русская изба» от ЦК Молодежный и выставка от Центра современного бытования фольклора.
На Фонтанной площади установят чучело Масленицы, однако сжигать его в этот раз не будет. Кроме того, в парке не будут проводить спектакли и масленичные забавы. Не запланирована и музыкальная программа.
– Светлые события сейчас способны поддержать как никогда, подарить чуточку тепла, когда это особенно необходимо. Прогулка в праздничное воскресенье в красочном парке - кажется, это то, что сейчас необходимо многим из нас, – отметили в ЦПКиО имени Маяковского.
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