В парке Маяковского в Екатеринбурге отменили масленичные гуляния

– Светлые события сейчас способны поддержать как никогда, подарить чуточку тепла, когда это особенно необходимо. Прогулка в праздничное воскресенье в красочном парке - кажется, это то, что сейчас необходимо многим из нас, – отметили в ЦПКиО имени Маяковского.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости