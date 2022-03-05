В Свердловской области завершены поиски пропавшего 12-летнего мальчика
Общество
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Артемовском нашли 12-летнего мальчика, который вчера, 4 марта, ушел из дома и пропал. В поисках ребенка участвовали волонтеры и сотрудники полиции.
Как сообщают в поисковом отряде «Прорыв», 12-летнего Арсения нашли сегодня. Он жив и здоров.
Как сообщают в поисковом отряде «Прорыв», 12-летнего Арсения нашли сегодня. Он жив и здоров.
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