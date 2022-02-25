В Свердловской области пропал 12-летний мальчик
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Прорыв»
В Артемовском пропал 12-летний Арсений Лазутин. Его местонахождение неизвестно с 4 марта.
Приметы пропавшего: рост 156-158 см, худощавое телосложение, зеленые глаза, темно-русые волосы, веснушки.
В день пропажи он был одет в куртку болотного цвета с капюшоном, черную шапку, темно-синюю рубашку с коротким рукавом, темно-синие джинсы и темно-синие кроссовки.
Розыском пропавшего мальчика занимается ОМВД России по Артемовскому району. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Арсения, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 632-12-02, 2-08-35 или 02.
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Приметы пропавшего: рост 156-158 см, худощавое телосложение, зеленые глаза, темно-русые волосы, веснушки.
В день пропажи он был одет в куртку болотного цвета с капюшоном, черную шапку, темно-синюю рубашку с коротким рукавом, темно-синие джинсы и темно-синие кроссовки.
Розыском пропавшего мальчика занимается ОМВД России по Артемовскому району. Всех, кто знает что-либо о местонахождении Арсения, просят сообщить информацию по телефону 8 (343) 632-12-02, 2-08-35 или 02.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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