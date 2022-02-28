Свердловчан предупредили о снегопаде 5 марта
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области завтра, 5 марта, ожидается сильный снег. МЧС призывает свердловчан соблюдать меры безопасности.
В период непогоды не следует оставлять открытыми окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. На улице рекомендуется обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также оборванные проводы линий электропередач и другие источники опасности.
Находясь за рулем, необходимо быть предельно внимательными. В случае неисправности машины или при очень плохой видимости следует включить аварийную сигнализацию, остановиться на обочине и ждать помощи в автомобиле, оставив двигатель включенным и обязательно приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции.
О возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
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В период непогоды не следует оставлять открытыми окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. На улице рекомендуется обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также оборванные проводы линий электропередач и другие источники опасности.
Находясь за рулем, необходимо быть предельно внимательными. В случае неисправности машины или при очень плохой видимости следует включить аварийную сигнализацию, остановиться на обочине и ждать помощи в автомобиле, оставив двигатель включенным и обязательно приоткрыв стекло для обеспечения вентиляции.
О возникновении ЧП необходимо сообщить о произошедшем по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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