В уборке улиц Екатеринбурга участвуют 370 рабочих
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на уборку города от снега и наледи вышли 370 рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Ночью в уборке мегаполиса участвовали 386 рабочих и 166 спецмашин. За сутки из города вывезли около семи тысяч тонн снега и почти 29 тонн мусора. Для борьбы с гололедом использовали тонну противогололедных материалов и около 36 тонн фракционного песка.
Сегодня днем в очистке улиц Екатеринбурга принимают участие 370 дорожных рабочих, задействовано 158 спецмашин.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Ночью в уборке мегаполиса участвовали 386 рабочих и 166 спецмашин. За сутки из города вывезли около семи тысяч тонн снега и почти 29 тонн мусора. Для борьбы с гололедом использовали тонну противогололедных материалов и около 36 тонн фракционного песка.
Сегодня днем в очистке улиц Екатеринбурга принимают участие 370 дорожных рабочих, задействовано 158 спецмашин.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
На уборку снега в Екатеринбурге вышли 348 рабочих
03 марта 2022
03 марта 2022
Более семи тысяч тонн снега вывезли за выходные из Екатеринбурга
28 февраля 2022
28 февраля 2022