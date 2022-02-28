В Екатеринбурге эвакуировали учеников частной гимназии
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сегодня эвакуировали учеников гимназии №212, расположенной на улице Короленко. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на учеников.
Ученики гимназии №212 «Екатеринбург – Париж» рассказали, что в школу пришло подозрительное письмо с сообщением о минировании. В связи с этим из здания вывели учеников и сотрудников.
Ранее мы писали, что вчера волна лжеминирования накрыла школы и детсады Екатеринбурга.
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Ученики гимназии №212 «Екатеринбург – Париж» рассказали, что в школу пришло подозрительное письмо с сообщением о минировании. В связи с этим из здания вывели учеников и сотрудников.
Ранее мы писали, что вчера волна лжеминирования накрыла школы и детсады Екатеринбурга.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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