Школы и детсады Екатеринбурга вновь получили сообщения о минировании
Общество
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге вновь «заминировали» школы и детские сады. Об этом сообщает Е1.
В родительских чатах детсада №561 появилось сообщение о том, что поступила информация о минировании. Родителей попросили срочно подойти к садику за детьми.
Как сообщили в департаменте образования Екатеринбурга, в городе вновь прошла массовая рассылка сообщений о бомбах в зданиях муниципальных образовательных организаций. Точное число школ и детсадов, получивших аналогичные письма, не уточняется.
– В настоящее время оповещены все спецслужбы, ведется осмотр помещений и территорий образовательных организаций, – добавили в департаменте.
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В родительских чатах детсада №561 появилось сообщение о том, что поступила информация о минировании. Родителей попросили срочно подойти к садику за детьми.
Как сообщили в департаменте образования Екатеринбурга, в городе вновь прошла массовая рассылка сообщений о бомбах в зданиях муниципальных образовательных организаций. Точное число школ и детсадов, получивших аналогичные письма, не уточняется.
– В настоящее время оповещены все спецслужбы, ведется осмотр помещений и территорий образовательных организаций, – добавили в департаменте.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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