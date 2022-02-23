К концу недели в Свердловской области похолодает
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области и Екатеринбурге ближайшие два дня будет тепло, но уже с субботы температура воздуха начнет понижаться. Ожидаются снег и гололедица.
Сегодня, 3 марта, в регионе переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем -3…+2°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем 0...+2°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 4 марта, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в горах до умеренного. Ночью -6…-11°С, днем -3…+2°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, слабый снег. Ночью -6…-8°С, днем 0…+2°С. Ветер западный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 5 марта, в регионе облачно, ночью небольшой снег, местами умеренный, днем снег, местами сильный. Ночью -4…-9°С, на крайнем севере до -14°С. Днем -1…-6°С, на крайнем севере до -11°С. Ветер восточный, северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, ночью умеренный, днем сильный снег. Ночью -4…-6°С, днем -1…-3°С. Ветер восточный, северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Сегодня, 3 марта, в регионе переменная облачность, местами небольшой снег, на дорогах гололедица. Днем -3…+2°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем 0...+2°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В пятницу, 4 марта, в Свердловской области ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, местами небольшой снег, в горах до умеренного. Ночью -6…-11°С, днем -3…+2°С. Ветер западный со скоростью 4-9 м/сек.
В уральской столице ночью переменная облачность, преимущественно без осадков, днем облачно с прояснениями, слабый снег. Ночью -6…-8°С, днем 0…+2°С. Ветер западный со скоростью 3-8 м/сек.
В субботу, 5 марта, в регионе облачно, ночью небольшой снег, местами умеренный, днем снег, местами сильный. Ночью -4…-9°С, на крайнем севере до -14°С. Днем -1…-6°С, на крайнем севере до -11°С. Ветер восточный, северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, ночью умеренный, днем сильный снег. Ночью -4…-6°С, днем -1…-3°С. Ветер восточный, северо-восточный со скоростью 4-9 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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