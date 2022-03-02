Официальные магазины Apple в Екатеринбурге закрылись на время
Общество
Фото: Максим Бутусов / E1.RU
Сегодня в Екатеринбурге закрылись все магазины re:Store. Однако официальный представитель дистрибьютора Apple в России (Inventive Retail Group) Людмила Семушина сообщила, что работу торговых точек приостановили на время.
Как пишет издание «Подъем» со ссылкой на Семушину, решение о закрытии магазинов re:Store в России носит временный характер. Это связано с необходимостью оценить ситуацию на рынке.
По словам Семушиной, в ближайшее время магазины продолжат работать в штатном режиме. При этом точная дата не называется.
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Как пишет издание «Подъем» со ссылкой на Семушину, решение о закрытии магазинов re:Store в России носит временный характер. Это связано с необходимостью оценить ситуацию на рынке.
По словам Семушиной, в ближайшее время магазины продолжат работать в штатном режиме. При этом точная дата не называется.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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В Екатеринбурге закрылись все официальные магазины Apple
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