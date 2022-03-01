В Екатеринбурге закрылись все официальные магазины Apple

15.53 Среда, 2 марта 2022
Общество
Фото: Максим Бутусов / E1.RU
Сегодня в Екатеринбурге закрыты все магазины re:Store. Работа торговых точек остановилась после заявления Apple о прекращении продаж своих гаджетов в России.

На дверях магазинов re:Store в ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж», а также на улице Радищева, как пишет Е1, висят объявления о закрытии по техническим причинам. При этом сроки открытия не уточняются. Внутри магазинов находятся сотрудники, но посетители туда войти не могут.

Напомним, что компания Apple заявила о приостановлении продажи гаджетов в России из-за военной операции на территории Украины. Кроме того, заблокирована работа сервиса Apple Pay и других сервисов экосистемы.

Ранее мы писали, что военная операция России на территории Украины началась утром 24 февраля. Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть действия военных на территории Украины именно «спецоперацией». Материалы, в которых проводимая операция, называется войной, определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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