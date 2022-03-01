В Екатеринбурге закрылись все официальные магазины Apple
Общество
Фото: Максим Бутусов / E1.RU
Сегодня в Екатеринбурге закрыты все магазины re:Store. Работа торговых точек остановилась после заявления Apple о прекращении продаж своих гаджетов в России.
На дверях магазинов re:Store в ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж», а также на улице Радищева, как пишет Е1, висят объявления о закрытии по техническим причинам. При этом сроки открытия не уточняются. Внутри магазинов находятся сотрудники, но посетители туда войти не могут.
Напомним, что компания Apple заявила о приостановлении продажи гаджетов в России из-за военной операции на территории Украины. Кроме того, заблокирована работа сервиса Apple Pay и других сервисов экосистемы.
Ранее мы писали, что военная операция России на территории Украины началась утром 24 февраля. Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть действия военных на территории Украины именно «спецоперацией». Материалы, в которых проводимая операция, называется войной, определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
На дверях магазинов re:Store в ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж», а также на улице Радищева, как пишет Е1, висят объявления о закрытии по техническим причинам. При этом сроки открытия не уточняются. Внутри магазинов находятся сотрудники, но посетители туда войти не могут.
Напомним, что компания Apple заявила о приостановлении продажи гаджетов в России из-за военной операции на территории Украины. Кроме того, заблокирована работа сервиса Apple Pay и других сервисов экосистемы.
Ранее мы писали, что военная операция России на территории Украины началась утром 24 февраля. Роскомнадзор «настоятельно рекомендовал» называть действия военных на территории Украины именно «спецоперацией». Материалы, в которых проводимая операция, называется войной, определяется ведомством как фейковая. СМИ, распространяющие информацию, которая, по определению Роскомнадзора не соответствует действительности, могут получить штраф на сумму до 5 млн рублей или блокировку.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!